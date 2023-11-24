В Краснодаре адвоката будут судить за попытку хищения средств клиента

Следственное управление СКР по Краснодарскому краю завершило расследование уголовного дела в отношении 35-летнего адвоката, который обвиняется в покушении на мошенничество в значительном размере, сообщает ведомство. Адвокат обещал клиенту воспрепятствовать исполнению взыскания задолженности по кредиту и предоставил ему фальшивые документы о приостановке исполнительного производства.

По данным следствия, в декабре 2022 года житель Москвы обратился к краснодарскому адвокату с просьбой помочь ему в ходе процесса взыскания с него задолженности по кредиту. Адвокат пояснил, что в случае передачи ему 150 тыс. руб. он якобы сможет обеспечить приостановку исполнительных действий судебными приставами, а еще за 150 тыс. руб. – организует судебное решение о запрете на регистрационные действия в отношении имущества клиента. Получив первую выплату, адвокат с целью создания видимости исполнения обязательств изготовил подложное постановление о приостановлении исполнительных действий. При получении второй части денежных средств июле 2023 года злоумышленник был задержан сотрудниками управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

В ходе следствия адвокат в полном объеме признал вину в совершении мошенничества.

Анна Перова, Краснодар