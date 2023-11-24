В Горячем Ключе планируется строительство термального курорта стоимостью 10 млрд рублей

Руководитель группы компаний «Терем – специализированный застройщик» Сергей Куцов в ходе встречи с главой Краснодарского края Вениамином Кондратьевым рассказал о планах создания в городе Горячий Ключ термального курорта, сообщает пресс-служба администрации региона. Объем инвестиций оценивается в 10 млрд руб.

По словам главы холдинга «Терем – специализированный застройщик» Сергея Куцова, многофункциональный туристический комплекс будет включать объекты лечебно-оздоровительного, рекреационного и туристического назначения. «Это будет комплекс с большим количеством открытых и закрытых водных гладей, также планируется строительство различных средств размещения, от кемпинга до пятизвездочных отелей», – подчеркнул господин Куцов. Проект термального кластера, предусматривающий создание тысячи рабочих мест, планируется реализовать до 2030 года.

По мнению Вениамина Кондратьева, термальный комплекс в Горячем Ключе станет новой точкой притяжения для туристов, что позволит разгрузить побережье Черного моря. «Но перед реализацией проекта важно тщательно рассчитать возможности инженерной инфраструктуры», – заявил губернатор.

Анна Перова, Краснодар