На Кубани спрос на фермерскую продукцию вырос на 45%

В 2023 году спрос на фермерскую продукцию в Краснодарском крае вырос на 45%. Рост затронул категорию «Свежие продукты», пишет «Деловая Газета.Юг» со ссылкой на пресс-службу ПАО «Магнит».

Объем поставок продукции кубанских и донских аграриев в текущем году вырос на 38% и достиг 39 тыс. тонн. Доля фермерской продукции в этих поставках превысила 80%.

Чаще всего потребители приобретают фермерскую молочную, мясную продукцию, сыры и другие товары. Популярностью пользуются также овощи и фрукты.

Вячеслав Рыжков

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