С начала года в бюджет Ставрополья поступило 556,3 млн рублей курортного сбора

За десять месяцев 2023 года в Ставропольском крае было собрано 556,3 млн руб. курортного сбора, сообщили «Ъ-Юг» в министерстве туризма и оздоровительных курортов региона. Указанная сумма на 60 млн руб. превышает объем средств, запланированных к сбору в текущем году, сообщил в своем Telegram-канале глава Ставрополья Владимир Владимиров.

Губернатор отметил, что за все время действия программы курортный сбор принес региону 1,7 млрд руб. Собранные деньги были направлены на восстановление и ремонт 38-ми туристических объектов в городах Кавминвод.

«В 2023-2024 годах запланировали выполнить 45 проектов с помощью средств курортного сбора. Уже сегодня в работе благоустройство территории у горы Кольцо в Кисловодске, площади Ленина в Железноводске и сквера “Подкова” в Пятигорске»,— написал Владимир Владимиров.

Анастасия Назарова