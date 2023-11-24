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Коммерсантъ FM
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Шампанское возвращает спрос

Какие марки игристого из Франции выбирают россияне

В России выросли продажи шампанского из Франции. За первые девять месяцев этого года они увеличились в пределах 1%, сообщили аналитики компании NielsenIQ. Данные исследования приводит профильный портал Shopper`s. В прошлом году реализация игристых из региона Шампань просела почти на треть. Самым популярным в этой категории остается бренд Moet & Chandon. В тройку также входит Pernod Ricard. «Вдова Клико» — на пятом месте. При этом владелец двух марок из списка — французская LVMH — остановила деятельность в России.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Неофициальные поставки продолжаются, дефицита этой продукции нет, отметил исполнительный директор Fortwine Александр Липилин: «LVMH на российском рынке — это практически полностью параллельный импорт, то есть продукцию завозят разные компании. Старых запасов Moet & Chandon, например, уже нет. Pernod Ricard уходил позже — в основном то, что я видел на полках, еще не параллельный импорт, а старые поставки, 2022 года.

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Что касается рынка шампанского в целом, то никакого дефицита нет, есть практически все бренды. Многие присутствуют благодаря параллельному импорту, другие — традиционным дистрибуторам. Стало больше рекольтантов — небольших производителей, которые делают продукцию только из собственного винограда. Это наиболее интересная часть рынка шампанских вин, если мы говорим именно про Шампань.

При этом сказать, что как-то драматически изменились цены, не могу. Они выше, чем в 2021 году, но где-то даже ниже, чем в 2022-м, поскольку тогда местами был дефицит из-за ухода, из-за перерывов в поставках. А сейчас такого нет. Думаю, стоимость в следующем году чуть подрастет из-за курсов, изменения в пошлинах, но это будет в пределах 10-15%».

Спрос на французское шампанское, как говорят собеседники “Ъ FM”, в целом остается стабильным. Просел только корпоративный сегмент — напитки стали реже заказывать на подарки клиентам и контрагентам из-за экономии. Известные бренды в магазинах действительно подорожали, подтвердил руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев:

«Если мы возьмем брендовое шампанское, которое люди хорошо знают, марки, занимавшие больше 50% объема крупной французской компании, подорожали довольно сильно, где-то до 7-8 тыс. за бутылку. Раньше она стоила 4 тыс. руб., то есть вдове вырос ценник именно на бренды шампанского. Это все потому, что на них есть определенный спрос, есть люди, которые пьют не Шампань, а конкретное наименование.

Если человек хочет пить не этикетку, а вино, у него есть возможность купить что-то подешевле».

По словам собеседников “Ъ FM”, за девять месяцев импорт шампанского в Россию вырос и в момент даже превышал объемы 2021 года.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Елена Иванова

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