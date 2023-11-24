Южноуральскую тропу проложат в биосферном резервате ЮНЕСКО

Комитет Башкирии по делам ЮНЕСКО и блогер Раис Габитов подписали соглашение о расширении Южноуральской тропы в биосферном резервате ЮНЕСКО «Башкирский Урал», расположенном в Бурзянском районе.

Исполнительный директор комитета Элина Гатауллина отметила, что «все работы будут проводиться при участии научного сообщества для оценки антропологической нагрузки на местность».

Южноуральская тропа — промаркированная туристическая тропа протяженностью 500 км.

Соединяет озера Банное (Абзелиловский район) и Тургояк (Челябинская область), проходя, в частности, по территории горных хребтов (Инзерские Зубчатки, Иремель, Синие скалы и так далее), Абзаково, Белорецка, нацпарка Таганай. Основателем Южноуральской тропы является Раис Габитов, начавший маркировать ее в 2017 году.

По словам господина Габитова, «Бурзянский район становится все более привлекательным для туристов». «Маркированная тропа, проложенная в резервате, позволит перераспределить трафик самостоятельных туристов, предоставив им возможность и посмотреть бортевых пчел, и попробовать бортевой мед, и посетить музей с пещерой (Шульган-таш)»,— отметил блогер.

Булат Баширов

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