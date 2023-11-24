Аэропорт Сочи впервые обслужил 13 млн пассажиров

В Сочи обслужили 13-милионного пассажира аэропорта. Это рекорд за всю историю существования воздушной гавани курорта, сообщили в пресс-службе ГК «Аэродинамика», куда входит сочинский аэропорт.

Юбилейная пассажирка летела из Олимпийской столицы в Стамбул рейсом A4-5071 авиакомпании «Азимут». В аэропорту ей устроили сюрприз, встретив аплодисментами десятков сотрудников и фанфарами. Пассажирке вручили памятные сувениры и сертификат на посещение бизнес-зала аэропорта Сочи, а также бесплатный перелет на двоих туда-обратно по любому направлению маршрутной сети авиакомпании «Азимут». Дополнительно 13-миллионному пассажиру вручили сертификат на 30-минутный полет с инструктором на полнопилотажном тренажере самолета Сухой Суперджет 100.

В честь юбилея в аэропорту Сочи состоялся концерт кавер-группы «Ситро». Также в терминале действовали интерактивные локации.

В прошлом году сочинский аэропорт принял 12,9 млн пассажиров. Это также стало рекордом.

Вячеслав Рыжков

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