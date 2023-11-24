Не откосили от обязанностей

Верховный суд отправил на пересмотр дело волгоградского оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), который, опираясь на федеральное законодательство, не считает своей обязанностью вывозить стриженную во дворах траву и спиленные ветки. Мэрия города Волжского настаивает на том, что уборка растительных отходов входит в договор с регоператором по вывозу ТКО. Юристы считают, что по закону такие отходы под определение ТКО не попадают, но Верховный суд создал прецедент, который сможет скорректировать позицию федеральных властей и закрепить обязанности мусороуборочных компаний по вывозу накоплений растительных отходов в рамках единого тарифа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Верховный суд РФ отменил определение Четвертого кассационного суда общей юрисдикции в Краснодаре и Волгоградского областного суда, которые отказали в иске Комитету по обеспечению жизнедеятельности города Волжский Волгоградской области к региональному оператору по обращению с ТКО — ООО «Симпатик-Волгоград». Регоператор с августа 2021 года не вывозит отходы, образующиеся после стрижки газонов и кустарников на придомовых территориях, ссылаясь на то, что они не соответствуют определению «ТКО» в том смысле, как их понимает Федеральный закон «Об отходах производства и потребления». В итоге на улицах начали появляться несанкционированные свалки из сухой травы и веток. Местные власти хотят возложить на компанию обязанности вывозить эти отходы в рамках заключенных договоров с собственниками жилья. Информация об этом опубликована на сайте ВС РФ.

Мэрия Волжского утверждает, что ТКО, согласно утвержденному Росприроднадзором Федеральному классификационному каталогу отходов, включает в свое определение растительные отходы при уходе за газонами.

Истец настаивает на том, что сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание и захоронение этих отходов, образующихся в результате жизнедеятельности многоквартирного дома на его придомовой территории, а также в результате уборки приусадебной территории индивидуального жилого дома, должны обеспечиваться региональным оператором.

Волжский городской суд при первоначальном рассмотрении дела согласился с местными властями, однако апелляционный и кассационный суды приняли сторону регоператора. При этом они исходили из того, что собственники земельных участков с индивидуальными жилыми домами обязаны самостоятельно обеспечить ликвидацию несанкционированных свалок (а именно так суды решили рассматривать накопления, образовавшиеся в результате отказа компании вывозить мусор) или заключить договор на их ликвидацию, что является ответственностью собственников соответствующих земельных участков.

В отношении дворов многоквартирных домов суды согласились с регоператором в том, что растительные отходы не соответствуют определению федерального закона, так как являются отходами, образовавшимися вне жилых помещений. Следовательно, эти отходы не учитываются при проведении замеров в целях определения нормативов накопления ТКО и подлежат вывозу по отдельному договору.

Верховный суд, возвращая дело на новое рассмотрение в апелляционный суд, сослался на введенный в действие с 1 мая национальный стандарт «Комплексное благоустройство и эксплуатация городских территорий», из которого следует, что придомовая территория предназначена для обслуживания и эксплуатации жилого дома.

Исходя из этого, ВС пришел к выводу, что в состав отходов, подлежащих учету, включаются также отходы, образующиеся при уборке придомовой территории, которая должна рассматриваться как часть целостного объекта. Поэтому регоператоры в рамках установленного единого тарифа должны обеспечивать уборку образовавшегося во дворах мусора. При этом коллегия ВС указала, что довод о том, что ТКО не могут образовываться за границами жилых помещений, является несостоятельным, поскольку основан на неправильном толковании норм права.

В администрации Краснодара «Ъ-Кубань» сообщили, что в настоящий момент проблема с образованием несанкционированных свалок отходов от кошения травы на придомовых территориях в городе не стоит, вопросы к региональному оператору (АО «Мусороуборочная компания») в этой части пока отсутствуют. Однако власти отметили, что полностью поддерживают прецедент, создающийся Верховным судом.

Председатель краснодарского ТСЖ «Покровское» Давыд Свещинский отмечает, что в договоры на оказание услуг по обращению с ТКО и иными отходами 4-5-го классов опасности, не относящимися к ТКО, данный регоператор включил только твердые и крупногабаритные отходы. Однако, по словам эксперта, единственный региональный оператор обязан учитывать сезонный, а зачастую разовый уход за газонами и посадками, отходы от которых относятся к 4-му классу опасности, что соответствует предмету договоров. «Не решенные оператором вопросы вывоза, накопления и переработки таких отходов, условий заключаемых договоров не являются причинами или основаниями отказа от частичного осуществления своей деятельности»,— полагает господин Свещинский.

В офисе кубанского оператора по Белореченской зоне (Сочи, Горячий Ключ, Апшеронский, Белореченский, Туапсинский районы) АО «Крайжикомресурс» так же, как и в волгоградской компании, ссылаются на формулировку закона, которая к ТКО относит только отходы, образующиеся в процессе деятельности юрлиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физлицами. Регоператор отмечает, что используемые компанией контейнеры, бункеры и мусороприемные камеры также предназначены именно для ТКО.

«Оплачиваемая населением услуга по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов (в соответствии с приказом РЭК №43/2019-ТКО от 30.12.2019 года), входящая в тариф на услугу регионального оператора, не распространяется на сбор и вывоз растительных отходов, не относящихся к ТКО. В связи с этим вывоз и прием отходов, не относящихся к ТКО, должен осуществляться на основании коммерческих договоров. Таким образом, складируемые на контейнерных площадках строительный мусор, растительные остатки и иные отходы, не относящиеся к ТКО, должны удаляться собственниками контейнерных площадок и лицами, их эксплуатирующими: муниципальные контейнерные площадки — за счет бюджетных средств, контейнерные площадки, принадлежащие УК и ТСЖ,— за счет средств, предусмотренных на содержание общедомового имущества»,— пояснили «Ъ-Кубань» в «Крайжикомресурсе».

Краснодарский юрист Екатерина Бурнос согласна, что отходы от стрижки газонов и кустарников на придомовых территориях по федеральному закону не подпадают под определение «ТКО», поэтому в данном случае оператор вправе их не вывозить. Но сейчас, по словам юриста, Верховный суд создал прецедент, на который теперь будут ссылаться участники правоотношений в сфере ЖКХ. «Я не исключаю, что с учетом данного дела будет скорректирована и позиция Минприроды о приравнивании древесно-кустарниковых отходов к ТКО и закреплении обязанности регоператора по уборке мест накопления этих отходов в рамках единого тарифа»,— резюмирует она.

Михаил Волкодав

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