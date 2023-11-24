Инвестиционные сессии проведет Удмуртия 5 декабря на выставке-форуме «Россия»

На площадке международного выставки-форума «Россия» в Москве 5 декабря пройдет День Удмуртии. Участники мероприятия и предприниматели смогут принять участие в деловой программе, где им расскажут об инвестиционной и кадровой привлекательность региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В частности, на панельной сессии «Учись, живи и работай в Удмуртии» участники узнают, как привлечь кадры в свой бизнес, а также рассмотрят кейсы практик Сбера и Чепецкого механического завода по работе с кадрами. Для тех, кто планирует начинать свой бизнес или задумывается в каком направлении двигаться, состоится инвестиционная сессия «Реализуй свои идеи, открой бизнес в Удмуртии!». Спикеры расскажут об особенностях ведения бизнеса в регионе, инвестиционных нишах, перспективах и мерах поддержки, внедренных на территории республике.

Бизнес-сообщества и предприниматели организуют круглый стол по стратегическому партнерству Удмуртии и атомной отрасли. На мероприятии, которое пройдет совместно с компаниями «Иннохаб», «РусАТ» и «ТВЭЛ», в том числе разберут опыт разработки и реализации стратегии социально-экономического развития городов.

Отметим, что выставка-форум «Россия» продлится до 12 апреля.