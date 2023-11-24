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В Адыгее нашли украшения и косметику XV века

В Адыгее при раскопках на одном из курганов были обнаружены украшения, пуговицы и косметические принадлежности белореченской культуры, датируемые, предположительно, XV веком. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов в Telegram.

Фото: Telegram-канал главы Адыгеи Мурата Кумпилова

Фото: Telegram-канал главы Адыгеи Мурата Кумпилова

«Все артефакты после завершения раскопок будут переданы Северокавказскому филиалу музея Востока в Майкопе и позволят нам восстановить очередные страницы истории родной земли»,— отметил господин Кумпилов.

В настоящее время в регионе идут археологические исследования на 16 объектах, включая раскопки на Дегуакской поляне. Работы проводятся, в том числе, в рамках строительства крупных туристических проектов.

Анастасия Донскова

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