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С начала учебного года в школы Татарстана не допустили 3,2 тысячи детей

В школы Татарстана с начала учебного года не пропустили 3,2 тыс. детей из-за симптомов ОРВИ и температуры. Об этом в ходе пресс-конференции сказала заместитель главного санитарного врача региона Любовь Авдонина.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Фильтры продолжаются. Они позволяют не допустить до занятий детей с температурой и симптомами ОРВИ»,— отметила госпожа Авдонина.

По ее словам, в настоящее время классов и школ в Татарстане на разобщении нет.

"Ъ-Казань"

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