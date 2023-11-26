На работе снижают тревожность

Спрос на сотрудников-психологов в Удмуртии увеличился на 193% за год, сообщает HeadHunter. Психологи говорят, что рост популярности их услуг начался в период пандемии, когда многих сотрудников перевели на удаленную работу. Сейчас востребованность штатных психологов обусловлена неспокойной обстановкой в мире и повышенной тревожностью населения. По мнению экспертов, ближайшие пару лет спрос на такие услуги будет увеличиваться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В Удмуртии спрос компаний на прием на работу психологов за год вырос на 193%. Такие данные приводит сервис HeadHunter. Однако конкуренция на рынке среди соискателей довольно высокая — 44 человека на одну вакансию при средней предлагаемой зарплате в 23-34,5 тыс. руб. «Люди нуждаются в психологической поддержке и порой именно на работе. Согласно опросу, каждый третий опрошенный (32%) житель Поволжья оценивает свое эмоциональное состояние на 3 из 5 баллов. 16% оценивают его на “двойку”, 13% поставили своему эмоциональному фону низший бал. Также каждый третий житель ПФО чувствует себя сносно и поставили 4 балла, и лишь 6% оценили свои текущие эмоции и настроение на 5 баллов»,— рассказали специалисты HeadHunter.

68% опрошенных заявили о желании, чтобы их компания помогала им с преодолением стресса, психологических проблем и выгоранием, а также поддерживала стабильное эмоциональное состояние в том числе с помощью психологов. По сравнению с 2021 годом доля таких людей выросла на 20%.

«Порядка 74% компаний заложили в стратегию развития на 2024 год программы поддержки эмоционального и психологического здоровья своих сотрудников. По сравнению с показателями 2021 года число таких компаний выросло на 26%. Подобные тенденции говорят о том, что спрос на психологов в ближайшем будущем будет расти и развиваться. Уже по итогам 2023 года спрос на корпоративных психологов вырос на 93%. Но при этом параллельно росту спроса у бизнеса будут расти и требования к потенциальным корпоративным психологам»,— подчеркнули в HeadHunter.

Опрошенные «Ъ-Удмуртия» психологи в Ижевске также отмечают увеличившийся спрос как на сотрудников-психологов, так и на их услуги. Растет и популярность корпоративных психологов. «У нас есть организации, которые обращаются к услугам таких специалистов. Часто это тренинги и групповые занятия на командообразование, стрессоустойчивость, сплочение. Проведение консультаций, которые направлены на профилактику эмоционального выгорания»,— сообщила семейный психолог Елена Крючкова.

По наблюдениям психолога Анжелики Кожемякиной, компании в Ижевске не нанимают в штат психолога, а чаще приглашают сторонних специалистов, которые работают с конкретным запросом организации и проводят тренинги. Однако она считает, что штатный корпоративный психолог появится в будущем в каждой организации, так как качество работы сотрудников напрямую зависит от их психологического состояния. Ася Абовян добавила, что в некоторых компаниях есть возможность получать консультации психолога по ДМС. «Пока больше развита практика штатных тренеров по коммуникациям, которые являются психологами, но не проводят именно индивидуальные консультации или долгосрочную терапию»,— сказала госпожа Абовян.

Елена Крючкова сказала, что стало больше клиентов с тревогой, сниженным настроением. Психолог Ася Абовян также наблюдает рост обращений за психологической помощью. Основной из причин эксперты называют напряженную внешнюю обстановку в стране и в мире.

«Это также последствия пандемии, переход на удаленную работу. Желание разобраться в своих тревогах, страхах или желание саморазвиваться, самосовершенствоваться заставляет людей все больше обращаться за помощью к психологам»,— рассказала Анжелика Кожемякина.

Елена Крючкова добавила, что за помощью также обращаются семьи, чьи близкие участвуют в СВО.

Средняя стоимость консультации психолога по городу 2-5 тыс. руб., однако конечная цена зависит от опыта и уровня квалификации специалиста, говорит Ася Абовян. «Если брать бюджетные организации, то зарплата особо никак не изменилась, а у частных психологов всегда очень большой разброс: кто-то берет 1 тыс. руб., а кто-то 30 тыс. руб.»,— добавила Елена Крючкова.

Вместе с тем увеличивается и количество специалистов, растет интерес к образованию психолога, отмечают представители данной сферы. «Открывается много курсов по переподготовке на психологов, даже у нас в Ижевске. Видимо, есть спрос»,— сказала Елена Крючкова.

Эксперты уверены, что востребованность психологов будет расти. «Я думаю спрос на психологов будет всегда: культура отношения к своему эмоциональному и психологическом здоровью повышается»,— заключила Елена Крючкова. Ася Абовян также считает, что ближайшие пару лет будет увеличиваться и спрос, и предложение по данному виду услуг.

Татьяна Колегова