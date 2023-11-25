Снова в школу

Власти разрешили еще одну спорную ситуацию при застройке участка возле социального объекта. «ПЗСП-Групп» передала в муниципальную собственность участок возле школы №94, где собиралась построить ЖК «Дом учителя». Как выяснил «Ъ-Прикамье», в обмен застройщик получил участок под жилую застройку в Парковом, и по стечению обстоятельств — тоже возле школы. По мнению девелопера, жилищное строительство на новом участке школе не помешает.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: кадастровая карта Перми Фото: кадастровая карта Перми

Структура «ПЗСП-Групп» — ООО СЗ «Дом учителя» — передала администрации Перми земельный участок возле школы №94, где ранее планировала жилищное строительство. В выписке из Росреестра указано, что 2 ноября правообладателем участка по ул. Героев Хасана, 87, стала администрация Перми. На площадку наложено обременение в виде сервитута в пользу школы агробизнес-технологий (школа №94). Минувшей весной краевое минимущество отозвало у девелопера разрешение на возведение «Дома учителя» на ул. Героев Хасана, 87. В компании были не согласны с этим и оспаривали отзыв разрешения в суде, но позднее отозвали исковое заявление из Арбитражного суда Пермского края.

В пресс-службе администрации Перми «Ъ-Прикамье» подтвердили, что в отношении участка на ул. Героев Хасана, 87, зарегистрировано право собственности городских властей. «Данный земельный участок предусмотрен под образовательные цели»,— добавили в администрации.

ООО СЗ «Дом учителя» собиралось возводить жилой комплекс с одноименным названием на ул. Героев Хасана, 87. Разрешение на строительство объекта было выдано в декабре 2022 года, а в апреле региональное правительство наложило зону ограничений на участок под будущей новостройкой. На ул. Героев Хасана, 87, установили зону действия ограничений по условиям сохранения и планируемого размещения образовательных учреждений. Приказом краевого минимущества от 31 марта у компании отозвали разрешение на строительство объекта. В министерстве заявили, что из-за жалоб граждан начали проверку проектной документации на предмет влияния строительства на близлежащее здание школы. Застройщик, не согласный с отзывом разрешения, обратился в суд, потребовав оспорить соответствующий приказ. Как позднее выяснилось в суде, причиной отзыва разрешения у девелопера стали нарушения требований пожарной безопасности, поскольку забор стройплощадки перегородил пожарный проезд к школе №94. В июле СЗ «Дом учителя» отказался от своих требований. СМИ сообщали о возможности обмена краевыми властями спорного участка девелопера на другую территорию.

Директор компании «Уран» (управляет СЗ «Дом учителя») Владимир Яцук сообщил, что администрация Перми и СЗ «Дом учителя» заключили и уже исполнили договор мены земельных участков. Девелопер передал муниципалитету территорию на ул. Героев Хасана, 87, площадью 1,5 тыс. кв. м, а взамен получил от мэрии четыре участка в микрорайоне Парковом суммарной площадью 3,9 тыс. кв. м. Земля расположена возле школы №44 и предназначена для многоэтажной застройки. Раньше территория была занята аварийными домами (пр. Парковый, 24, 26), которые снесли в начале 2022 года. Согласно данным Информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Перми (ИСОГД), участки входят в зону среднеэтажной жилой застройки Ж-2 (не более 8 этажей; коэффициент плотности застройки 1,6).

По словам господина Яцука, при обмене стороны учитывали не только площадь участков, но и расходы, понесенные СЗ «Дом учителя» на возведение дома по ул. Героев Хасана, 87. При проведении оценки этих участков учитывалось, что «ПЗСП-Групп» уже «запустила» проект «Дом учителя». «Компания потратила средства на проектирование, инженерные изыскания, прохождение проектом экспертизы, присоединение к сетям, а также частично — на строительные работы. Кроме того, к моменту отзыва разрешения на возведение объекта компания продала треть квартир в доме. Позднее застройщику пришлось расторгать договоры долевого участия и компенсировать затраты дольщиков. Совместными усилиями нам удалось урегулировать все вопросы по данному проекту. Это уникальный опыт. И я благодарен всем участникам процесса за совершенный подвиг»,— отметил директор «Урана».

По мнению Владимира Яцука, если власти предложили компании в рамках мены территорию возле школы №44, то сложностей при ее застройке возникнуть не должно.

«При согласовании договора мены все затраты девелопера, планировавшего застройку участка на ул. Героев Хасана, 87, должны были быть обоснованы и представлены краевым и городским властям. Уверен, что условия договора были корректными, потому что мэрия не стала бы брать на себя обязательства, не соответствовавшие законодательству»,— считает гендиректор «Орсо групп» Михаил Бесфамильный. По словам собеседника, предупредить проблемы со строительством различных объектов на землях, не предназначенных для этого, можно, если профильные органы будут заблаговременно вносить ограничения по использованию участков в граддокументацию. С учетом параметров нового участка «ПЗСП-Групп» на проспекте Парковом, 24, можно возвести около 6 тыс. кв. м жилья — это два одноподъездных восьмиэтажных дома, добавляет гендиректор «Орсо групп».

Евгения Ахмедова