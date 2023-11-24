Эксперты: Тюменской области грозит дефицит энергомощности

Согласно расчету перспективных электрических нагрузок, уже в течение 5 лет в Тюменской области может возникнуть дефицит энергомощности свыше 150 МВт. Этому будут способствовать темпы индивидуального жилищного строительства в регионе и отсутствие комплексных заявок на технологическое присоединение.

Такие выводы сделали энергетики после анализа генпланов муниципальных образований Тюменского района: их перспективная застройка предполагает порядка 38 000 участков под ИЖС. Для обсуждения вопросов повышения надежности электроснабжения директор Тюменских электрических сетей Сергей Хотненко принял участие во встрече с администрацией Тюменского района и главами муниципальных образований (МО).

На совещании органы власти и энергетики «Россети Тюмень» подвели промежуточные итоги работы в 2023 году и рассказали о подготовке электросетевого комплекса к прохождению пиковых зимних нагрузок. Так, в Переваловском МО специалисты заменили 4,5 км провода на самонесущий изолированный с большим сечением, обновили более 200 изоляторов на ЛЭП и отремонтировали 33 трансформаторных подстанции. На линиях электропередачи со сверхнормативной протяженностью, которые расположены в зонах Тюменского района с прогнозируемым риском, специалисты установили 18 вольтодобавочных трансформаторов.

В рамках инвестиционной программы специалисты провели реконструкцию распределительного пункта 10 кВ «Успенка», обеспечивающего электроснабжение нескольких населенных пунктов района. Выполнен капитальный ремонт сетевой инфраструктуры в Андреевском МО, проводятся работы в Каменском МО.

Отдельной темой стало обеспечение энергобезопасности граждан, находящихся в тяжелом состоянии и проходящих госпитализацию. Сергей Хотненко отметил, что энергетики на время технических мероприятий задействуют резервные источники электроснабжения для питания больниц, ФАПов и иных социально значимых объектов.

«Учреждения, в которых проходят лечение пациенты, в том числе ветераны, должны быть обеспечены электроэнергией по I и II категориям надежности. Администрациям муниципальных образований важно проверить соответствие категорий надежности электроснабжения у соцобъектов и, при необходимости, направить заявку на техприсоединение в целях изменения категории надежности для мест госпитализации и лечения граждан», – прокомментировал руководитель.

АО «Россети Тюмень»