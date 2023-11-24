Жительницу Челябинской области осудили за оправдание терроризма

Центральный окружной военный суд (Екатеринбург) вынес приговор жительнице Челябинской области, обвиняемой в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании и пропаганде терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Ей назначено наказание в виде штрафа 400 тыс. руб., сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

«В социальной сети, занимая проукраинскую позицию, она призывала к осуществлению террористической деятельности, а также оправдывала проведение террористических актов на объектах транспортной инфраструктуры РФ»,– говорится в сообщении. Суд признал жительницу региона виновной по двум эпизодам. Уголовные дела расследовал следственный орган УФСБ.

Осужденная является пенсионеркой и живет в Сатке. Поводом для возбуждения уголовных дел стали комментарии к постам в социальной сети «ВКонтакте».

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