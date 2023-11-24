Ярославский суд обязал Минфин выплатить 3,5 млн реабилитированному гражданину

Ярославский областной суд оставил без изменения решение суда о возмещении имущественного вреда в результате уголовного преследования Сергею Котову, защитником которого был осужденный адвокат и экс-депутат Владимир Зубков. Министерство финансов РФ должно выплатить господину Котову 3,5 млн руб. Соответствующая информация содержится в постановлении ярославского облсуда.

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Фото: Ъ-Ярославль Ярославский областной суд

Фото: Ъ-Ярославль

В 1999 году было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). В 2011 году Сергея Котова задержали и арестовали как обвиняемого, позже меру пресечения изменили на подписку о невыезде. Спустя два года уголовное дело было прекращено в связи с непричастностью господина Котова к преступлению.

Сергей Котов обратился с заявлением о возмещении имущественного вреда. Он просил взыскать 1,5 млн руб. в качестве расходов на адвоката на стадии предварительного следствия. Суд удовлетворил иск и постановил взыскать с Минфина в пользу истца 3,5 млн руб. «Размер выплаты, подлежащей возмещению реабилитированному, определен судом с учетом индекса роста потребительских цен в Ярославской области»,— уточняется в постановлении.

Управление Федерального казначейства не согласилось с решением суда и подало апелляционную жалобу, настаивая на снижении размера имущественного ущерба. Ярославский облсуд рассмотрел жалобу и уточнил, что факт затраченных подсудимым расходов на юридическую помощь подтверждается приговором в отношении его защитника — бывшего депутата муниципалитета Ярославля и экс-главы ярославского отделения «Яблока» Владимира Зубкова.

В результате рассмотрения жалобы ярославский облсуд указал, что оснований для снижения взысканной суммы нет и оставил решение Кировского суда без изменений.

Уголовное дело в отношении Владимира Зубкова было возбуждено в январе 2017 года. По данным следствия, Зубков представил в суд подложные документы для взыскания с бывшего подзащитного Сергея Котова 1,5 млн руб. за оказание юридических услуг. Сам подсудимый своей вины не признал, утверждая, что клиент не оплатил оказанную ему юридическую помощь. Приговором Заволжского районного суда от 2022 года господин Зубков признан виновным в покушении на мошенничество и фальсификации доказательств, ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Алла Чижова