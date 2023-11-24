Жительница Екатеринбурга взыскала с РЖД 50 тыс. рублей за шум от поездов

Жительница Екатеринбурга взыскала с РЖД 50 тыс. руб. моральной компенсации за сильный шум и вибрации от поездов, проезжающих мимо ее дома. Изначально женщина запрашивала в качестве компенсации морального ущерба 1,5 млн руб., сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Екатеринбурженка проживает на ул. Вишневая в доме, расположенном рядом с ж/д путями, долгое время пути не использовались, но в период с 2019 по 2021 года их отремонтировали. После этого поезда начали ездить и днем, и ночью, что сделало проживание в квартире опасным для здоровья в связи с шумом.

В декабре 2021 года женщина обратилась в Свердловскую транспортную прокуратуру. Проверки уровня шума и вибраций показали, что «их уровень в несколько раз превышает допустимые нормы. Согласно протоколу лабораторных испытаний основной шум исходит от проезда составов». После проверок, транспортная прокуратура направила РЖД требование устранить шум, но железнодорожники никак на это не отреагировали.

Тогда женщина подала иск в Железнодорожный суд Екатеринбурга на мэрию города и РЖД. Суд назначил экспертизу, которая «подтвердила несоответствие уровня звука и вибрации предельно допустимым». Помимо устранения шумов, жительница Екатеринбурга также потребовала взыскать в ее пользу компенсацию морального вреда в размере 1,5 млн руб.и судебную неустойку размером в 3 тыс. руб.за каждый день неисполнения решения суда.

Суд обязал администрацию и РЖД снизить уровень шума и вибраций до допустимых значений в течение года после вступления постановлению в силу. С РЖД суд взыскал 50 тыс. руб. в пользу екатеринбурженки.

Городская администрация и РЖД подали апелляцию в Свердловский областной суд. Постановление в отношении РЖД суд оставил неизменным, а с мэрии были сняты все обязательства, т.к. она «не является ни проектировщиком, ни застройщиком, ни владельцем инфраструктуры, которая причиняет неудобство истцу».

Мария Шараева

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