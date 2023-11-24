В Новороссийске создадут единый центр поддержки будущих матерей

В Новороссийске появится единый центр поддержки будущих матерей. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

В учреждении роженицам будут помогать психологи, специалисты в области медицины, представители общественных организаций, в том числе определиться с решением не прерывать беременность.

«За этот год женщины несколько сотен раз прерывали беременность и всего в 15 случаях для этого были показания»,— отметил глава города Андрей Кравченко.

Государством для беременных предусмотрены меры поддержки, позволяющие содержать новорожденных.

Анастасия Донскова

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