Комплекс апартаментов «Вилла Ливадия» от «ИнтерСтрой» сдан в эксплуатацию

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Комплекс апартаментов «Вилла Ливадия» от группы компаний «ИнтерСтрой» сдан в эксплуатацию. Напомним, что ГК «ИнтерСтрой» получила наивысшую оценку — 5,0 баллов по показателю своевременности ввода жилья на портале ЕРЗ.рф. В этот раз объект сдан точно в срок. Отметим, это уже восьмой объект, введенный в эксплуатацию группой компаний за последний год.

«Вилла Ливадия» — это премиальный апарт-комплекс, построенный в окружении ароматных виноградников южнобережья, бескрайних морских просторов и величественных крымских гор.

«Эксклюзивность объекта подчеркивается небольшим количеством апартаментов — их всего 28. Это обеспечит собственникам камерность и спокойный размеренный отдых. Жильцы верхних этажей стали обладателями индивидуальных видовых террас. Также комплекс оборудован крытым паркингом — мы заботимся о комфорте наших покупателей. Расположение дома максимально удобное как для круглогодичного проживания, так и для летнего отдыха у моря. Ялтинский

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«Приморский парк» с многочисленными бутиками, кафе, ресторанами и Spa-центрами — в шаговой доступности. Также рядом — комфортный оборудованный для отдыха пляж «Дельфин». Удобные подъездные пути дадут возможность нашим жильцам быстро добраться как до Ялты, так и для любого другого города Крыма. Мы от души поздравляем собственников с введением комплекса в эксплуатацию и желаем и им комфортного проживания в новом эксклюзивном комплексе»,— сказала представитель группы компаний «ИнтерСтрой» Анна Игоревна Кабатчикова.

Отличительные черты комплекса, которые делают его поистине уникальным — индивидуальный дизайн холла, просторные входные группы, панорамные виды, апартаменты с террасами. Объект был награжден дипломом за решения, повышающие потребительскую привлекательность новостройки, от Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ).

В апарт-комплексе есть доступные к покупке лоты.

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Застройщик ООО «СЗ «Апарт-Ливадия» ИНН 9102255484 адрес: Республика Крым, г. Симферополь, бульвар Ленина, д. 12, помещение 301, каб. 7. Разрешение на ввод №91-RU93311000-0114-2023 от 10.11.2023