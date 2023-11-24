Самарские таможенники задержали груз с польскими грушами

Приволжское таможенное управление



Самарские таможенники совместно с Россельхознадзором, пограничным управлением ФСБ России по Оренбургской области и Куйбышевской транспортной прокуратурой обнаружили поставки «санкционных» польских груш в Россию. Об этом сообщает Приволжское таможенное управление. Грузовой транспорт остановили в МАПП «Маштаково».

«При проверке документов было установлено, что санкционный груз следовал транзитом из Польши через Россию в Казахстан, там часть груза "перемаркировывалась" и через пару дней ввозилась обратно»,— говорится в сообщении.

Изъято 36 тонн груш. Товар передан территориальному управлению Россельхознадзора по Оренбургской области. В отношении водителей возбуждены административные дела по ст. 16.3 КоАП РФ (нарушение запретов и ограничений).

Сабрина Самедова

Сабрина Самедова