Врачи Удмуртии дали рекомендации метеозависимым жителям при перепадах температур

Жители Удмуртии, страдающие от артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца и атеросклероза, находятся в группе риска при значительных колебаниях погоды. Об этом рассказал внештатный кардиолог минздрава Удмуртии Сергей Помосов, сообщает пресс-служба ведомства. Изменения атмосферного давления и температуры могут негативно сказываться на тонусе сосудов, заставляя их избыточно сужаться или расширяться. Экстренные службы в такие дни принимают больше пациентов.

Однако, по словам господина Помосова, проблема метеочувствительности «несколько преувеличена», поскольку довольно небольшая часть населения в самом деле реагирует на изменения погоды. Серьезными перепадами считаются скачки температуры на 10–15 °С в любую сторону, именно при таких обстоятельствах организм может не успеть адаптироваться.

Как рассказал главный врач Республиканского клинико-диагностического центра Дмитрий Тимонин, для облегчения симптомов жителям не стоит употреблять алкоголь, крепкие кофе и чай, а также важно вовремя принимать все прописанные препараты и больше находиться на свежем воздухе, а также следить за своим артериальным давлением и измерять его каждые два часа.