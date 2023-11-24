В Татарстане количество случаев ковида за неделю выросло до 600

За минувшую неделю в Татарстане подтвердили 600 новых случаев коронавируса, что на 4% больше, чем неделей ранее. Об этом на пресс-конференции сказала замглавы регионального управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По ее словам, в 97% случаев болезнь переносится в бессимптомной форме или по типу ОРВИ. При этом по-прежнему в республике преобладает штамм «омикрон».

Всего с начала года в Татарстане подтвердили 17,2 тыс. случаев коронавируса. Это на 8,5% меньше, чем год назад.

"Ъ-Казань"