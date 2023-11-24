В субботу стартует 16-й тур Российской премьер-лиги. Турнирную таблицу чемпионата возглавляет «Краснодар». Всего на два очка от лидера отстает «Зенит». Но в группу преследователей входят все московские клубы, и центральной встречей тура будет игра ЦСКА—«Динамо». Она пройдет в субботу на домашней арене армейцев. Каковы шансы команд? И кого из них считают фаворитами, а кого аутсайдерами? Об этом спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов побеседовал с комментатором, телеведущим, амбассадором «Лиги Ставок» Евгением Евневичем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

— Ни ЦСКА, ни «Динамо» не выпали пока из чемпионской гонки. Все уже «Краснодару», «Зениту» золото отдают, но мне кажется, что не все так однозначно. В РПЛ все будет решаться после зимней паузы, и тех очков, которые команды могут потерять сейчас, может не хватить весной. Но я смотрю букмекерские расклады и вижу явного фаворита — ЦСКА. 2,23 на победу армейцев дает «Лига Ставок», и 3,25 — на успех «Динамо». Мы столько говорили о том, что у ЦСКА кадровые проблемы, неужели сейчас команда настолько сильнее? Или это потому, что из «Динамо» в сборную никого не вызывали? Почему такой разброс в коэффициентах?

— Я бы не сказал, что ЦСКА такой явный фаворит, тем более преимущество футболистов, которые не ездили в сборную, как раз на стороне «Динамо». Ребята работали под руководством Марцела Лички, вместе тренировались. Они никуда не разъезжались, у них не было никаких проблем, как у того же «Краснодара», когда некоторым футболистам приходится по 40 часов добираться из города в город. Скорее всего, тут банальная ситуация, когда хозяин поля и есть фаворит. В этом матче случиться может все что угодно, и от него зависят шансы весной догнать лидирующую двойку «Краснодара» и «Зенита». Я бы предложил рискнуть и поставить на ничью в матче ЦСКА и «Динамо». Да, это будет печально и грустно для обеих команд, но мне почему-то кажется, что это наиболее реальный исход.

— 7 из 10 последних матчей ЦСКА сыграл вничью, и порядка 5 ничейных результатов в последних 8 играх у «Динамо». Такая вот статистика. При этом «Лига Ставок» дает коэффициент 3,8 на ничейный исход, что неплохо. Куда еще смотреть здесь в плане ставок? У нас вроде как Федор Смолов возвращается. Например, можно посмотреть на голы. Вариант «обе забьют» с коэффициентом 1,65 очень неплохой.

— Да, еще можно посмотреть на гол Константина Тюкавина. И я думаю, что-то может придумать Виктор Давила, чилийский новичок. Он хорош, это тот самый человек, который даже в матче, где все будет по нулям, где будет ужасный газон, просто возьмет мяч, пройдет и шарахнет, как это было в Воронеже.

— Коэффициент на гол Давилы очень хороший в «Лиге Ставок» — 3,55. И, кстати, на гол Аббоса Файзуллаева можно поставить с коэффициентом 5,5. Это молодой парень, которого купили за €200 тыс., и он стал одним из ключевых игроков. Также есть спецпари на то, что Федор Чалов и Тюкавин забьют в основное время, с коэффициентом 5,5, а на то, что Чалов и Смолов забьют в основное время, с коэффициентом 6,0. А поставить на то, что Чалов забьет больше, чем все «Динамо», можно за 5,5. Стоит ли делать такую ставку?

— Мы уже решили, что будет ничья. Но те, кто не верит в наши прогнозы, не верит в статистику, кто не хочет увидеть восьмую ничью в этом сезоне, и кто хочет, чтобы осталась хоть какая-то интрига дополнительно биться за чемпионство, конечно, могут поставить на то, что Чалов забьет больше, чем «Динамо».

— На ваш взгляд, какой матч самый крутой после дерби ЦСКА—«Динамо»?

— Если говорить о непредсказуемости, какой-то дополнительной интриге, на самом деле их немало. Если мы возьмем матч «Крылья»—«Локомотив», понятно ли, кто здесь выиграет? Я думаю, что нет. Если мы берем матч «Урал»—«Краснодар». С одной стороны, есть «Урал», который забыл, что такое победы. С другой, «Краснодар» играет ужасно после разъездов из-за вызова в сборную. Рассмотрим матч «Ростов»—«Пари НН», Валерий Карпин против Сергея Юрана. Этот тур в каком-то плане гениальный, где ни в одном матче, кроме, наверное, встречи «Зенит»—«Сочи», нельзя сказать, что есть команда, которая 100% выиграет. Шикарный тур, очень непредсказуемый. Поэтому если не знаете, на что ставить, ставьте на «обе забьют», кроме матча «Рубин»—«Факел».

— В этом туре практически каждая игра по накалу будет словно финал какого-то важнейшего турнира. В таблице все очень плотно. Третье место «Динамо» и восьмое место «Рубина» разделяют 3 очка. И «Краснодар» с «Зенитом» оторвались не так уж далеко: южане на 7 очков от основной группы, а Санкт-Петербург — на 5. Так что я уверен, что в 16-м туре нас ждет немало сюрпризов. Но есть один матч, где можно заряжать все на один результат, — на победу «Зенита» над «Сочи» с коэффициентом 1,35 в «Лиге Ставок».

— Да, здесь берем, не задумываясь, но это как-то скучно. Мне кажется, не так интересно будет смотреть футбол, поставив на «Зенит». А вот поставив, например, на «тотал больше», будет уже интереснее. Вполне возможно, в этом матче будет и 4:0,и 5:0, кто знает. Я, когда не знаю, с каким счетом завершится матч, советую и сам время от времени ставлю на «обе забьют». Здесь это маловероятно, поэтому лучше поставить на голы только со стороны «Зенита», он хорош.

— Если сегодня «Зенит» потеряет очки, мы об этом будем говорить как о сенсации. А, кстати, в матче «Урал»—«Краснодар» последний эти самые очки может потерять, об этом все эксперты в один голос говорят. Коэффициент на «Краснодар» составляет 2,15, на «Урал» — 3,45.

— Я думаю, здесь как раз может произойти неожиданность, потому что перерыв на матчи сборных, конечно же, на пользу именно «Уралу» — команде с такой катастрофической серией поражений. Матч против «Краснодара» во многом определяющий для «Урала». Я полагаю, мы увидим как минимум другую команду, с другим каким-то зарядом. С другой стороны, у «Краснодара» опять беда — как назло, после перерыва на матч сборной команда снова играет в гостях. Некоторые футболисты уже жалуются, что им долго приходится добираться, например, по 20-40 часов из Южной Америки. И это, конечно же, сильно скажется на «Краснодаре». Я думаю, мы точно не увидим в его исполнении яркого футбола. Хотя когда мы в последний раз такой видели при Владимир Ивиче? В общем, здесь можно поставить на то, что «Урал» не проиграет. А если уж совсем хотите рискнуть, то можно и на победу «Урала», она возможна в этом туре, учитывая все обстоятельства.

— Есть еще один матч, от которого я совершенно не понимаю чего ждать. Это встреча «Крыльев Советов» и «Локомотива». 2,44 коэффициент на «Крылья» и 2,75 — на «Локомотив». Чего ждать от этой встречи?

— Действительно, это непредсказуемый матч. Что-то подсказывает, что точно обе забьют, но там вряд ли будет большой коэффициент, который может кого-то порадовать. Я думаю, здесь можно поставить на голевую ничью, например, 2:2, 3:3. Или можно поставить на гол Артема Дзюбы — это такая классика, чтобы интереснее было смотреть этот матч. Тем более он амбассадор «Лиги Ставок», все через него строится. Если кто-то и будет забивать у «Локомотива», так это Артем.