Особо жестоко убившие кабана браконьеры из Удмуртии попались на фотоловушку

В Малопургинском районе Удмуртии сотрудники охотнадзора задержали браконьеров, которые попались на фотоловушку. Двое злоумышленников на подкормочной площадке около деревни Яган-Докья установили петлю с металлическим тросом, после чего с особой жестокостью убили угодившего в нее самца кабана, рассказал в Telegram министр природных ресурсов региона Денис Удалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram, Денис Удалов Фото: Telegram, Денис Удалов

Информация с фотоловушки оперативно оказалась у инспекторов охотнадзора, после чего они с сотрудниками полиции установили личности браконьеров. В отношении нарушителей возбудили административные дела и обязали возместить ущерб в размере 90 тыс. руб. Права на охоту они также лишились.