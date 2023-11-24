В станице Кущевской скончался отец Сергея Цапка

Житель станицы Кущевской Виктор Цапок, отец лидера местной ОПГ Сергея Цапка, скоропостижно скончался в своем доме в ночь на 24 ноября, сообщил «Ъ-Юг» юрист Андрей Карпенко, представлявший в судах интересы семьи. По предварительным данным, 76-летний Виктор Цапок умер от внезапной остановки сердца.

Виктор и Надежда Цапки были учредителями сельскохозяйственной компании «Артекс Агро», которая обрабатывала около 15 тыс. га в Кущевском районе, также компания владела молочной мегафермой. Старший сын Цапков Николай был убит в 2002 году, преступление до сих пор не раскрыто. Младший сын Сергей Цапок стал известен как лидер банды, которую признали виновной в убийстве двенадцати человек в станице Кущевской в ноябре 2010 года, а также в серии других тяжких преступлений. Надежду Цапок, которая была директором ООО «Артекс Агро», в 2011 году отправили в колонию за мошенничество с субсидиями, компания была признана банкротом, земли и мегаферма перешли под контроль других участников рынка. Сергей Цапок скончался в следственном изоляторе Краснодара в 2014 году, незадолго до этого он был приговорен к пожизненному сроку.

Сергей Иванов