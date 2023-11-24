Суд избрал меру пресечения владельцу закрытого рынка в Кременкуле

Центральный районный суд Челябинска избрал меру пресечения индивидуальному предпринимателю Ривожидину Махмадову, задержанному по уголовному делу о незаконном создании рынка в поселке Кременкуль. Ему назначен залог в размере 700 тыс. руб., сообщили «Ъ-Южный Урал» в пресс-службе суда.

Следствие просило заключить предпринимателя и главу крестьянско-фермерского хозяйства под стражу.

О возбуждении двух уголовных дел в отношении Ривожидина Махмадова, которому принадлежит участок, где с августа работал рынок, стало известно 21 ноября. Его обвиняют по ч. 2 ст. 171 (незаконное предпринимательство) и ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По версии следствия, предприниматель и иные лица организовали на земельных участках в Кременкуле рынок без получения необходимого разрешения в органах местного самоуправления. Кроме того, следователи обнаружили в здании общежития, где жили работавшие на рынке иностранцы, грубые нарушения правил пожарной безопасности, представляющие угрозу жизни и здоровью людей. По данным СМИ, Ривожидин Махмадов не признает вину.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», уголовные дела против предпринимателя завели в ходе расследования дела о халатности (ст. 293 УК РФ), возбужденного в октябре по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками администрации Сосновского района при предоставлении земельных участков под размещение рынка в поселке Кременкуль. Работа объекта приостановлена.

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