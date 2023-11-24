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«Молот» отдал в аренду молодого голкипера

ХК «Молот» и ХК «Тамбов» заключили соглашение, в рамках которого голкипер Шамиль Валиуллин до конца сезона будет выступать за тамбовскую команду. Как сообщает пресс-служба пермского клуба, взамен «Молот» получил денежную компенсацию.

Фото: ХК «Молот»

Фото: ХК «Молот»

Отметим, что прошлый сезон 20-летний голкипер провел в рамках МХЛ в составе МХК «Молот». В текущем сезоне Шамиль Валиуллин принял участие в двух матчах в рамках предсезонной подготовки. На лед в ходе чемпионата ВХЛ не выходил, к тому же на прошлой неделе к «Молоту» присоединился еще один молодой вратарь, 21-летний Егор Гуськов, ранее выступавший за ХК «Ростов».

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