Ростовская область отмечена Минобороны РФ за межведомственное взаимодействие

Ростовская область вошла в число трех регионов, руководство которых было отмечено почетными дипломами Министерства обороны Российской Федерации за организацию межведомственного взаимодействия при решении задач по обороне страны. Почетный диплом и кубок были вручены губернатору региона Василию Голубеву в Москве 24 ноября в ходе конференции «Армия и общество. Межведомственное взаимодействия в интересах укрепления обороны государства» заместителем министра обороны РФ Николаем Панковым. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

В мероприятии приняли участие руководящие лица Минобороны России, представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, вузов, предприятий промышленности и бизнеса. В рамках конференции обсуждались вопросы взаимодействия органов власти и научного сообщества, общества и предприятий ОПК для решения задач по обороне страны.

Почетные награды кроме Ростовской области также получили Московская и Сахалинская области.

Анастасия Назарова