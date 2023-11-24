Приключения Буратино и космический Маугли

На следующей неделе в Нижнем Новгороде пройдет фестиваль науки, премьера балета «Золотой ключик», спецпоказы французского кино, лекции об искусстве и зоозащите. Театр юного зрителя отметит 95-летний юбилей. Подробнее о наиболее заметных культурных событиях — в обзоре «Ъ-Приволжье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С 24 по 29 ноября в кинотеатре «Орленок» на улице Большой Покровской — «Неделя французского кино». Восемь современных фильмов покажут в оригинале с русскими субтитрами. В программе — мелодрама «Хрупкий», анимационная драма «Переход», комедия «На абордаж!», мультфильм «Пес Веник: счастливая жизнь в Париже», семейная драма «Продолжай идти», драмы «Вечное лето», «Между двумя мирами» и «Мир после нас». Билеты от 190 руб.

25 ноября в городе пройдет фестиваль науки «Кстати III» при поддержке «Росатома». Мероприятия запланированы на трех площадках.

В Информационном центре по атомной энергии (ИЦАЭ) на улице Семашко пройдут лекции «Самый дорогой орган» и «Как заглянуть внутрь мозга?», ток-шоу «Прожарка: магическое мышление»;

В деловом центре «ОКБМ Африкантов» на улице Шаляпина состоится лекция инженера Антона Грехова «Мифы о радиации», ток-шоу «Наука в мемах» и «Наука в комиксах»;

В «Планетарии №1» в парке «Швейцария» пройдет Science Drama — читка пьесы с участием не только актеров, но и ученых — по повести «Малыш» братьев Стругацких. Это история о «космическом Маугли», которого воспитала инопланетная раса.

Посетить фестиваль можно по предварительной регистрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка «Названо Вазари. Маньеризм» в Арсенале

Фото: Центр современного искусства «Арсенал» Выставка «Названо Вазари. Маньеризм» в Арсенале

Фото: Центр современного искусства «Арсенал»

25 ноября в Арсенале пройдет лекция искусствоведа Елены Ефимовой «Что такое маньеризм?» по выставке «Названо Вазари. Маньеризм». Расцвет явления пришелся на вторую половину XVI века — время зарождения новых видов искусства, когда художники сосредоточились на поиске собственной манеры. Вход на лекцию свободный по предварительной регистрации.

26 ноября в пакгаузе на Стрелке пройдет концерт «Музыкальная коррида или страсти по Лорке». В программу вошли камерные произведения испанских композиторов начала XX века — Хоакина Турины, Энрике Гранадоса, Гаспара Касадо, Федерико Лорки, Фернандо Обрадорса. Билеты от 500 руб.

28 ноября Театр юного зрителя отпразднует свой 95-летний юбилей и покажет спектакль «Без пяти сто». Постановка о жизни театра, его бывших режиссерах, критике и отзывах зрителей. В продаже остались билеты за 400 и 500 руб.

28 ноября в ИЦАЭ пройдет лекция «Зоозащита под другим углом». Основатель проекта помощи бездомным животным «Угол» Олеся Филатова расскажет, откуда берутся попавшие в беду кошки и собаки и как правильном ухаживать за питомцами. Мероприятие откроется документальным фильмом о кошках, а завершится викториной о животных. Вход свободный, нужно заранее зарегистрироваться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Работы участников акварельной встречи из цикла «Чувство прекрасного»

Фото: «Заповедные кварталы» Работы участников акварельной встречи из цикла «Чувство прекрасного»

Фото: «Заповедные кварталы»

29 ноября «Заповедные кварталы» проведут акварельную встречу из цикла «Чувство прекрасного». Нижегородская художница Анна Лагеда расскажет об истории живописи и базовых техниках и поможет создать собственные этюды. Встреча пройдет в усадьбе Гусевых на улице Славянской. Билет стоит 2 тыс. руб.

30 ноября в манеже кремля пройдет лекция «Нижегородские торговые люди XVII века». Кандидат исторических наук Вероника Беляева расскажет, как четыре столетия назад Нижний Новгород стал центром ремесла и торговли общероссийского значения. Билет стоит 200 руб.

30 ноября в оперном театре — премьера балета «Золотой ключик» по одноименной сказке Алексея Толстого. Хореограф-постановщик и автор либретто Алессандро Каггеджи создал современную историю приключений Буратино и его друзей. Билеты от 800 руб.

Подготовила Елена Ковалева