В Самаре стартовала модернизация грузового терминала станции «Безымянка»

Началась модернизация грузового терминала станции «Безымянка», находящегося в черте Самары. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Развитие площадки позволит терминалу увеличить объемы грузопереработки и стать частью проекта федерального значения – создания транспортно-логистического хаба, который сегодня реализуется в Самарской области. По словам министра экономического развития и инвестиций региона Дмитрия Богданова, «стоит задача – оптимально сконцентрировать добавленную стоимость, чтобы это была перевалка грузов между разными видами транспорта».

По данным пресс-службы Куйбышевской железной дороги, за последние три года терминал станции «Безымянка» показывает ежегодный прирост терминальной переработки на 35%. На контейнерной площадке возможна переработка тяжеловесных грузов и крупнотоннажных 20-футовых контейнеров и контейнеров. В настоящее время полностью восстановлены грузоподъемные механизмы, что позволяет перерабатывать 70 контейнеров в сутки.

В планах компании РЖД – завершить модернизацию терминала «Безымянка» до конца 2025 года. В следующем году к терминалу планируют присоединить дополнительную территорию, где появятся склады, таможенная зона и зона хранения грузов. Также будет проведена переукладка железнодорожных путей для организации сквозного движения по терминалу и обеспечения его автономной работы.

Андрей Сазонов