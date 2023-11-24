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Мужчину спасли из горящего дома на улице Молодежная в Воткинске

В Воткинске сегодня, 24 ноября, произошел пожар в многоквартирном доме по улице Молодежная. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии, при происшествии в квартире находился мужчина, задыхающийся от едкого дыма. Пострадавшего эвакуировали из горящего здания. Пожарные оказали ему первую помощь, после чего передали прибывшей бригаде врачей.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства происшествия. Однако в ведомстве сообщили, что одна из жительниц дома покинула квартиру во время приготовления пищи. Она вышла в магазин, пока на плите готовилась еда.

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