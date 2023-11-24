Мужчину спасли из горящего дома на улице Молодежная в Воткинске

В Воткинске сегодня, 24 ноября, произошел пожар в многоквартирном доме по улице Молодежная. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии, при происшествии в квартире находился мужчина, задыхающийся от едкого дыма. Пострадавшего эвакуировали из горящего здания. Пожарные оказали ему первую помощь, после чего передали прибывшей бригаде врачей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства происшествия. Однако в ведомстве сообщили, что одна из жительниц дома покинула квартиру во время приготовления пищи. Она вышла в магазин, пока на плите готовилась еда.