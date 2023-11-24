Землю под гостиницы в Нижегородской области планируют предоставлять без торгов

Правительство Нижегородской области опубликовало для общественных обсуждений проект поправок в региональный закон о регулировании земельных отношений. Нормативный акт планируется дополнить нормой, позволяющей инвестору без проведения торгов арендовать земельные участки под строительство гостиниц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Право на аренду земли без торгов в регионе получают инвесторы с проектами, которые признанны масштабными. Однако в перечне видов разрешенного использования земельных участков нет пункта «Гостиничное обслуживание», следует из пояснительной записки к проекту нормативного акта. Поправка внесена губернатором для развития туризма в Нижегородской области.

Ранее нижегородское законодательство содержало аналогичную норму, необходимую для строительства гостиниц к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Однако в 2017 году ее отменили. После общественных обсуждений и антикоррупционной экспертизы проект внесут в заксобрание Нижегородской области.

О нехватке в Нижегородской области гостиниц ранее неоднократно говорил губернатор Глеб Никитин. Глава региона призывал предпринимателей вкладываться в гостиничный бизнес для увеличения турпотока.

Владимир Зубарев