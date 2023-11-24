Эксперты определили главный технологический экспортный продукт Челябинской области на 2024 года

Им стал новый «Умный домофон "Сокол +"» который был представлен профессиональному сообществу на Международной конференции по технологиям умного города. В будущем году компания «Интерсвязь» планирует поставить более 100 тысяч панелей по всей России, а также в страны ближнего зарубежья.



Фото: предоставлено пресс-службой компании «Интерсвязь»

Об этом заявил председатель совета директоров компании «Интерсвязь» Леонид Вахрамеев во время II Международной конференции по технологиям умного города «Сокол». В этом году мероприятие посетили более 250 человек, среди которых были заместитель губернатора Челябинской области, министры регионального правительства, а также руководители и топ-менеджеры из более чем 25 регионов России. Не обошлось мероприятие и без иностранных гостей: в Челябинск приехали представители Белоруссии, Казахстана, Абхазии, Узбекистана, Таджикистана и Китая. Два дня участники мероприятия обменивались опытом и обсуждали технологии умного города, возможности домофонии и сервисы, помогающие сделать жизнь людей комфортной и безопасной.

Первый день конференции запомнился участникам презентацией «Умного домофона "Сокол +"». Многие партнёры компании «Интерсвязь» – организатора конференции – ждали новую модификацию домофонной панели. «Сокол +» отличается от своего предшественника не только внешне, но и внутренне. Над «начинкой» домофона долгое время работали программисты и инженеры Интерсвязи. Им удалось найти замену американскому чипу, который использовался в прошлой версии панели, а также улучшить звук.

«Мы получали обратную связь и от наших партнёров, и от жителей. Жители хотят узнавать человека, который говорит с ними. Поэтому в "Сокол +" мы реализовали полнодуплексную аудиосвязь, что позволит пользователям лучше слышать друг друга», – рассказал председатель совета директоров компании «Интерсвязь» Леонид Вахрамеев.

Кроме того, теперь «Сокол +» можно устанавливать не только на подъездах, но и на общих калитках жилых комплексов – панель может хранить в своей памяти до 25 тысяч ключей.

Высоко оценили конференцию и на уровне регионального правительства. Специальным гостем мероприятия стал заместитель губернатора Челябинской области Александр Козлов. Он отметил технологичность продуктов Интерсвязи и вклад компании в развитие импортонезависимости.

«Сейчас государство формирует условия для развития технологического суверенитета и импортозамещения, как в промышленности, так и в ИТ-отрасли. Наш регион находится в лидерах среди субъектов России по качеству ИТ-сообщества. Более того, нам удалось наладить взаимодействие ИТ-компаний с предприятиями, в результате чего новые цифровые разработки уже внедряются в промышленные бизнес-процессы. Подобные мероприятия, проходящие у нас в Челябинске и демонстрирующие достижения региональных компаний в области производства и создания цифровых решений из отечественных компонентов, положительно влияют на инвестиционную привлекательность Южного Урала, а также привлекают новые ИТ-кадры в Челябинскую область», – прокомментировал Александр Козлов.

Первый день конференции стартовал с «дискуссии бизнеса и власти». В этом году участие в ней принимали министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов, министр экономического развития региона Наталья Лугачёва и заместитель министра общественной безопасности области Николай Зубарев. В рамках беседы они обсудили влияние цифровизации на экономику, создание безопасной среды благодаря «умным домофонам», а также развитие информационной отрасли в рамках импортозамещения.

«Внедрение новых технологий во всех областях нашей жизни – не просто требование современности, а вопрос безопасности и оптимизации всех процессов. Поэтому Челябинская область активно поддерживает развитие сферы ИТ. У нас создан один из самых благоприятных климатов для ведения деятельности в этом секторе. Такие компании, как "Интерсвязь", выступают драйверами движения вперед, причем покоряют не только внутренний рынок, но и зарубежный. А конференция "Сокол" способствует популяризации как в целом ИТ, так и успехов нашего бизнеса, служит диалоговой площадкой для выработки новых идей и решений. Благодарю руководство компании за вклад в достижение целей устойчивого развития нашего региона», – сказала министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачёва.

Ещё одним сюрпризом, кроме презентации новой версии домофона, для участников стала презентация «Школы Сокол». Она будет запущена в этом году. Накопленный опыт разработки и эксплуатации домофонов позволил Интерсвязи достигнуть высокого уровня в этом направлении и стать экспертом в области «умной домофонии». И своим опытом специалисты компании готовы поделиться с учениками «Школы Сокол».

«Интерес к "Соколу" от наших партнёров не ограничивается посещением конференций, просмотром презентаций. Многие компании обращаются к нам с вопросом о приобретении крупных партий нашего умного домофона для использования его в своём бизнесе. Чтобы наше оборудование использовать наиболее грамотно, мы готовы поделиться накопленным опытом с коллегами. Участникам школы будут доступны не только лекции, но и обучение по работе с необходимым ПО, а также образцы наших домофонов, все необходимые комплектующие к нему, лабораторные и демонстрационные стенды для практических работ», - рассказал заместитель директор компании «Интерсвязь» Эдуард Калинин.

Кроме тематических треков и мастер-классов по теме «умных городов», организаторы конференции подготовили выступления особых спикеров. Одним из них стал профайлер, эксперт по лжи Илья Анищенко. Он выступил с мастер-классом по распознаванию эмоций и рассказал о том, как решать конфликтные ситуаций в коллективе. Также специальным гостем второго дня конференции стал шестикратный обладатель «Хрустальной совы», обладатель «Бриллиантовой совы», магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь, который провёл для участников интеллектуальный квиз «Кто там? К кому?». Новоиспечённым знатокам предстояло ответить на 24 вопроса, связанных с историей, политологией, информационными технологиями и домофонией.

«Мне понравилось, как играли команды. Они бурно обсуждали вопросы, давали яркие и порой непредсказуемые ответы. Результаты говорят сами за себя - у финалистов больше половины правильных ответов. Это отличный результат. Хочу отметить, что меня радует сегодняшняя мода на то, что умной должна быть не только техника, но и человек. Конференция же объединила и то, и другое», – поделился секретами игры Александр Друзь

Победителем квиза стала сборная команда из Челябинска, Москвы и Абхазии. А её участник, Станислав Дзевялтовский, был признан лучшим игроком и получил специальный приз – статуэтку серебряного сокола, которую изготовила ювелирная студия Александра Лихачёва.

Для многих из участников эта конференция стала второй, поэтому им есть с чем сравнить. Так, генеральный директор Эффорт Телеком Алексей Тарасов отметил, что в этом году тематика мероприятия была очень обширная.

«В первую очередь, хочется отметить выход мероприятия на новый уровень. Организаторы очень подняли планку. Нельзя не отметить и разносторонность тематик, в том числе социальной направленности, несмотря на обозначенную тему "технологии умного города". Спикеры поднимали такие темы, как социальная акция "День защиты людей", поздравление Деда Мороза на Новый год и прочие, что безусловно является одними из неявных драйверов роста компаний», – поделился Алексей Тарасов (г. Москва).

Практическую пользу мероприятия отметили и гости из Северной столицы, крупные игроки на рынке домофонии.

«Нам не только интересно, но и важно быть в курсе отраслевых трендов, поэтому подобные конференции мы никогда не пропускаем. В этот раз особенно интересно было узнать о перспективах расширения рынка IP-домофонии, понять какие есть варианты сотрудничества с телеком-компаниями в рамках модернизации. Заинтересовал опыт Интерсвязи по мониторингу установленных домофонов в многоквартирных домах, а также способы защиты ключей от копирования. Ну и, конечно, интересно было узнать больше о новом домофоне "Сокол +", который был представлен на конференции», – прокомментировал президент ООО «Цифрал-Сервис» Андрей Тиханович (г. Санкт-Петербург).

Напомним, «Умные домофоны "Сокол"» являются собственной импортонезависимой разработкой компании «Интерсвязь». На данный момент в городах Челябинской, Свердловской и Курганской областей установлено порядка 20 тысяч панелей. Домофоны оборудованы камерой видеонаблюдения высокой чёткости, специальными обозначениями шрифтом Брайля, а также кнопкой «SOS», которая позволяет оперативно связаться с диспетчером «Службы-112».

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