ВТБ финансирует строительство нового ЖК в Адыгее на 4 млрд рублей

ВТБ открыл кредитную линию на 4 млрд рублей сроком на пять лет одному из ведущих застройщиков Краснодарского края и Республики Адыгея — «Дарстрой». Средства будут направлены на строительство микрорайона «МЕГАСИТИ» в Тахтамукайском районе Республики Адыгея.



Новый жилой комплекс строят в ауле Новая Адыгея в 20 минутах от делового центра Краснодара. Финансирование банка предназначено для строительства четырех 16-этажных домов и школы. Всего ЖК будет включать в себя 24 жилых дома общей площадью более 450 тыс. кв. м, а также школу, детский сад и комплекс коммерческих помещений из 5 литеров. Сдача литеров первой очереди в эксплуатацию планируется в 3 квартале 2026 года.

ЖК «МЕГАСИТИ» расположен в районе с развитой инфраструктурой – в пешей доступности есть магазины, в том числе крупный торговый центр, клиники, образовательные и спортивные заведения. Рядом находятся озеро с благоустроенной набережной и река Кубань.

«При финансовой поддержке ВТБ компания «Дарстрой» уже реализовала проекты жилой и коммерческой недвижимости, комплексов социального назначения, которые стали украшением Республики Адыгея. Уверен, что новый микрорайон войдет в их число и будет способствовать повышению уровня и качества жизни в Новой Адыгее», отметил Сергей Кадакин, управляющий ВТБ по Краснодарскому краю.

«Задумывая проект ЖК «МЕГАСИТИ», мы хотели создать возможность приобрести комфортную и современную квартиру недалеко от центра Краснодара. «МЕГАСИТИ» это масштабный комплекс класса «комфорт», проект современной комплексной застройки территории, включающий в себя среду для комфортной жизни и социальную инфраструктуру в шаговой доступности. На каждом этапе проектирования специалисты компании ориентировались на текущий запрос рынка, создавая комплекс, удовлетворяющий потребности современного горожанина в качественном жилье, досуге и отдыхе», рассказал Станислав Мордань, руководитель отдела по работе c финансовыми институтами компании «Дарстрой».

Застройщик ООО «Дарстрой» с проектной декларацией можно ознакомиться на сайте https://наш.дом.рф

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