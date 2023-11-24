В Башкирии ожидается потепление и мокрый снег

25 ноября в Башкирии, по данным Башгидромета, ожидается ночью снег, местами сильный, метель, сообщает МЧС по республике. Днем будет небольшой мокрый снег и дождь на юге до умеренных, местами гололед, мокрый снег может отложиться на проводах и деревьях.

На дорогах ожидаются снежные заносы, снежный накат, гололедица. На отдельных участках дорог будет ухудшение видимости в пределах 0,5 км — 1 км.

Ветер южный — 8-13м/с, ночью и утром местами порывы до 15-20м/с. Температура воздуха ночью —-7,-12, на северо-востоке —до -17, днем — -3,+2.

Майя Иванова

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