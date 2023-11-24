Иск экс-судьи к администрации главы региона будет рассматривать Ленинский райсуд Уфы

Верховный суд Башкирии направит в Ленинский райсуд Уфы гражданский иск бывшего судьи Мунира Валеева к администрации главы республики о признании права на выплату пенсии и единовременного выходного пособия, сообщили «Ъ-Уфа» в Объединённой пресс-службе судов республики. Дата заседания еще не назначена.

Изначально иск должны были рассмотреть в Кировском райсуде Уфы. Против этого выступил представитель ответчика, отметив, что истец ранее был руководителем райсуда и судья «лично, прямо или косвенно заинтересована в исходе дела».

Мунир Валеев — бывший председатель Кировского райсуда Уфы. В 2012 году его лишили судейского статуса за дисциплинарные нарушения. В 2019-2022 годах Мунир Валеев был судьей ныне ликвидированного Конституционного суда Башкирии.

Венера Хисамова

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