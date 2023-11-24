Семь лет условно получил экс-глава дорожной компании за взятку эксперту

В Новосибирске вынесен обвинительный приговор бывшему директору «Черепановское ДРСУ» (филиал АО «Новосибирскавтодор») Сергею Дулепову, признанному виновным в даче взятки, сообщается на странице «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» в «Вконтакте».

По версии правоохранителей, Сергей Дулепов с мая по октябрь 2020 года передавал взятки эксперту контроля качества Территориального управления автомобильных дорог региона. Общая сумма составила 169 тыс. руб. Она предназначалась за внесение в протоколы испытания образцов асфальтобетона уложенного в 2019 году при ремонте дороги «13 км а/д «К-14» - Карагужево» и в 2020 году при капремонте дороги «105 км а/д «М-52» - Черепаново – Маслянино»

Сам Сергей Дулепов свою вину признал частично. С учетом смягчающих наказание обстоятельств, ему назначено наказание в виде 7 лишения свободы условно и штраф 845 тыс. руб. Наказание по ч. 4 ст. 291 УК РФ – до 12 лет лишения свободы.

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Оксана Павлова