Инфляция в Японии выросла впервые за четыре месяца

В октябре базовый индекс потребительских цен в Японии вырос на 2,9% в годовом исчислении. По данным японского Министерства внутренних дел и коммуникаций, это первый рост ключевого показателя инфляции за четыре месяца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Базовый показатель инфляции, не учитывающий цены на продовольственные продукты, которые довольно неустойчивы, в сентябре находился на уровне 2,8%. Это был самый низкий уровень за предыдущие 13 месяцев и первый раз с августа 2022 года, когда инфляция была ниже 3%.

По мнению японских аналитиков, опрошенных Nikkei, за ростом инфляции стоит сентябрьское сокращение вдвое размера субсидий на электроэнергию и энергоносители. И если в сентябре счета на электроэнергию и цены на газ упали на 24,6% и 12,5% соответственно, то в октябре этот показатель замедлился до 16,8% и 10,2% соответственно.

Рост инфляции в октябре, хотя и незначительный, вызвал опасения инвесторов, что Банк Японии может свернуть политику отрицательных процентных ставок. По мнению экспертов, опрошенных Reuters, это может быть сделано в апреле.

Алена Миклашевская