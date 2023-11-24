На вокзалах Сочи и Адлера открыли инклюзивные залы ожидания
На железнодорожных вокзалах Сочи и Адлера открыли залы ожидания для маломобильных граждан. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.
Фото: Пресс-служба РЖД
Залы обустроены с учетом потребностей слабовидящих посетителей, пассажиров с нарушениями слуха и опороно-двигательного аппарата и оснащены специализированными посадочными местами, индукционным оборудованием и средствами развлечений. В залах также обустроили комнаты матери и ребенка.
До конца текущего года аналогичные залы появятся в Москве на Ярославском вокзале и на Московском вокзале в Санкт-Петербурге.
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