В ОЭЗ «Алга» намерены построить завод тротуарной плитки за 1,4 млрд рублей

ООО «Завод тротуарной плитки "Поревит. Уфа”» намерено построить предприятие по производству плитки и элементов благоустройства в особой экономической зоне «Алга». Соответствующее соглашение завод подписал с Корпорацией развития Башкирии, сообщает пресс-служба правительства республики. Инвестор намерен вложить в проект около 1,4 млрд руб. На предприятии будет создано 70 рабочих мест.

В настоящее время статус резидентов «Алги» имеют 20 компаний.

ООО «Завод тротуарной плитки "Поревит. Уфа”» зарегистрировано в конце сентября этого года в Стерлитамакском районе. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — производство изделий из бетона для использования в строительстве. Учредителем является АО «Партнер» из Тюменской области. В 2022 году чистая прибыль АО составила 21,4 млн руб. при выручке 17,3 млн руб.

Влада Шипилова

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