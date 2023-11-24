В Лабинске начали строить корпус начальной школы

Стартовали работы по возведению корпуса начальной школы на 400 мест в Лабинске. Здания возводят на территории действующей школы №3 на улице Демьяна Бедного, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Здание будет трехэтажным и займет площадь больше 7,1 тыс. кв. м. В учреждении оборудуют все необходимые помещения, в том числе столовую на 200 мест и актовый зал на 275 мест.

На объекте сейчас монтируют опалубку, армируют стены и колонны подвала. Готовность объекта пока составляет 9%. Закончить работы планируют в следующем году.

Вячеслав Рыжков

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