Энергетики отремонтировали оборудование в пригороде Краснодара

В пригороде Краснодара и прилегающих районах энергетики завершили капремонт оборудования. Работы велись на восьми высоковольтных подстанциях и 50 трансформаторных пунктах. Эти объекты обеспечивают энергоснабжением почти 1 млн потребителей, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Специалисты компании «Россети Кубань» отремонтировали трансформаторы и вспомогательное оборудование на подстанциях «Новотитаровская» и «Динская». Это, как отмечают в администрации, обеспечит повышение качества энергоснабжения 88 социальных объектов и 90 тыс. жителей Динского района.

Также энергетики провели ремонт оборудования на подстанции «Елизаветинская». Подстанция обеспечивает электричеством 10 социальных объектов и больше 21 тыс. жителей.

Вячеслав Рыжков

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram