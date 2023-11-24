В здании КАИ произошел пожар

На территории здания КАИ произошел пожар. Об этом сообщает МЧС Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ

Инцидент произошел сегодня, 24 ноября. Сообщение о сработке противопожарной системы поступило в 14:10. Установлено, что в лаборатории вуза на цокольном этаже загорелась титановая стружка.

В пресс-службе добавили, что пожар был потушен сотрудниками еще до приезда спасателей. Его площадь составила 1 кв. м. Погибших и пострадавших нет. С места ЧП эвакуировали 400 человек.

"Ъ-Казань"