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В здании КАИ произошел пожар

На территории здания КАИ произошел пожар. Об этом сообщает МЧС Татарстана.

Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ

Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ

Инцидент произошел сегодня, 24 ноября. Сообщение о сработке противопожарной системы поступило в 14:10. Установлено, что в лаборатории вуза на цокольном этаже загорелась титановая стружка.

В пресс-службе добавили, что пожар был потушен сотрудниками еще до приезда спасателей. Его площадь составила 1 кв. м. Погибших и пострадавших нет. С места ЧП эвакуировали 400 человек.

"Ъ-Казань"

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