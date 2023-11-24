В Башкирии цены на частные дома выросли на 11%

В Башкирии в ноябре средняя стоимость частных домов достигла 6,8 млн руб. За год они подорожали на 11%, сравнили аналитики Циан. Данные приведены по 23 ключевым регионам, лидирующим по объему предложений на рынке.

Несмотря на рост стоимости, в республике самая низкая цена на загородную недвижимость.

В тройке лидеров по стоимости жилья Санкт-Петербург (33,1 млн руб.), Москва (29,5 млн руб.) и Краснодарский край (20,7 млн руб.).

Средняя стоимость загородного дома в целом по стране составляет 12,6 млн руб.

Средняя стоимость одной сотки земли в России увеличилась на 11%, до 284 тыс. руб., в Башкирии — 147 тыс. руб., что на 21% выше уровня 2022 года.

Влада Шипилова

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