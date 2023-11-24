Застройщику в Ижевске без торгов предоставят в аренду участок под инвестпроект

Специализированному застройщику «Строим Вместе» в столице Удмуртии предоставят в аренду земельный участок для реализации инвестиционного проекта по строительству комплекса многоквартирных жилых домов со встроенными помещениями. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства региона Ярослав Семенов. Документы опубликованы на официальном сайте главы республики.

В частности, организация получит в аренду земельный участок площадью 13,9 тыс. кв. м, расположенный в Ижевске по улице Тверская, 57.