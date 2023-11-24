Краевые власти помогут реконструировать здание березниковского кинотеатра «Авангард»

Краевые власти профинансируют работы по ремонту кинотеатра «Авангард» в Березниках. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина

«Кинотеатр “Авангард” — знаковое место для Березников,— написал глава Прикамья.— Он был закрыт из-за аварийности еще в начале 1990-х. Муниципалитет проводит реконструкцию своими силами, но этого недостаточно. Поможем завершить работы, выделим средства из краевого бюджета. Концепция пространства уже подготовлена. Договорились, что после восстановления здание станет домом для Березниковского драматического театра — это пожелание самих горожан».

«Авангард» был построен в 1932 году и стал первым в регионе звуковым кинозалом, рассчитанным на 1 тыс. зрителей. В мае 2023 года госэкспертиза согласовала проект реконструкции здания.