Крупную аварию устраняют специалисты на водоводе в Новочеркасске

Специалисты аварийных служб устраняют крупную коммунальную аварию на водоводе 1000 мм в Новочеркасске. К работам привлечено 30 человек и десять единиц техники. Завершить ремонт планируют в течение восьми часов, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

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Авария произошла вечером 23 ноября на водоводе, снабжающем водой Промышленный район Новочеркасска. Рабочим удалось выяснить, что треснула одна из труб водовода. Ведется откачка воды с места повреждения, после чего на трубу установят хомут.

Из-за отсутсвия воды шесть детских садов утром не принимали детей.

«Школы № 15, 20, 22, 24, 25, 31, 32, начальные классы № 9 школы работают по сокращенному режиму дня, начальные классы школы № 22, старшие классы школы № 9 и все классы школы № 11 работают в дистанционном режиме»,— сообщил в своем Telegram-канале глава администрации Новочеркасска Юрий Лысенко.

«Чтобы не допустить перебоев в работе котельных, в них организован подвоз воды. Также подвоз воды осуществляется населению и на социальные объекты – работают 15 единиц техники ООО «Экологические технологии» и регионального управления МЧС»,— пояснили в пресс-службе правительства.

Анастасия Назарова