Президент РФ присвоил директору пермской школы почетное звание

Президент РФ Владимир Путин присвоил почетное звание «Заслуженный учитель РФ» директору пермской школы №146 и учителю географии Екатерине Охотниковой. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Пермского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: министерство образования Пермского края Фото: министерство образования Пермского края

Почетное звание заслуженного учителя госпоже Охотниковой присвоено за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу.

Екатерина Охотникова работает в системе образования 30 лет. Имеет высшую квалификационную категорию и ряд наград. С 1994 года преподает географию в школе №146, а с сентября нынешнего года назначена ее директором.