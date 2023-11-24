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обновлено 14:42

Президент РФ присвоил директору пермской школы почетное звание

Президент РФ Владимир Путин присвоил почетное звание «Заслуженный учитель РФ» директору пермской школы №146 и учителю географии Екатерине Охотниковой. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Пермского края.

Фото: министерство образования Пермского края

Фото: министерство образования Пермского края

Почетное звание заслуженного учителя госпоже Охотниковой присвоено за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу.

Екатерина Охотникова работает в системе образования 30 лет. Имеет высшую квалификационную категорию и ряд наград. С 1994 года преподает географию в школе №146, а с сентября нынешнего года назначена ее директором.

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