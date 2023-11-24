Двое экс-полицейских обвиняются в получении взяток

Уфимский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении двух бывших сотрудников линейного отдела полиции в аэропорту Уфы, сообщает пресс-служба СКР по Башкирии. Они обвиняются в мелком взяточничестве и покушении на его совершение (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ) и получении взятки (пп. «а», «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Расследование проводил Уфимский межрайонный следственный отдел.

По версии следствия, в 2022 году 25-летний и 32-летний обвиняемые доставляли в служебное помещение пассажиров-вахтовиков, где обыскивали их и, «выдвигая надуманные требования о необходимости проехать в полицию и пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения», создавали условия, чтобы задержанные могли опоздать на рейс. В последствие полицейские предлагали вахтовикам «договориться» за сумму от 1,5 тыс. руб. до 15 тыс. руб.

Деньги обвиняемые получали онлайн-переводами на банковский счет знакомой.

Преступления были выявлены оперативниками отдела собственной безопасности управления на транспорте МВД России по ПФО. Обоих обвиняемых уволили со службы.

В ходе расследования установлено 22 факта получения взяток.

Майя Иванова

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