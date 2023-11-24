Мораторий на оплату платных парковок в Ижевске продлили до 30 ноября

В столице Удмуртии мораторий, введенный на оплату парковок в центре города на время интенсивных снегопадов, будет действовать до 30 ноября включительно. Такое решение принято из-за прогнозируемой непогоды. Об этом рассказал глава города Дмитрий Чистяков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По словам мэра, в приоритете у дорожных служб расчистка и расширение городских магистралей и тротуаров, а также работа в частном секторе. В ночь на 25 ноября также планируется прометание дорог.